Hogedrukreiniger HDS 1000 De
Het baanbrekende EASY!Force hogedrukpistool behoort tot de standaarduitrusting van de verwarmde hogedrukreiniger HDS 1000 De. Stabiel frame ontworpen voor het laden met een kraan of vorkheftruck.
Krachtige warmwaterhogedrukreiniger met robuuste viertaktdieselmotor en elektrische starter voor gebruik zonder elektriciteitsvoorziening. Alle componenten zijn ondergebracht in een robuust frame uit stalen buizen dat complete bescherming biedt bij zware toepassingen. Het frame is speciaal ontworpen voor mechanisch verladen met een kraan of vorkheftruck. De motor is voorzien van een automatische toerentalvermindering die het geluidsniveau beperkt tijdens onderbrekingen en de levensduur van de hogedrukreiniger aanzienlijk verlengt. De standaard elektrische starter vergemakkelijkt het starten. De hoogwaardige materialen gebruikt in de hogedrukpomp, d.w.z. messing cilinderkop, roestvrijstalen kleppen, vernikkelde en verchroomde roestvrijstalen plunjers, staan garant voor een lange levensduur en superieure gebruikskenmerken. Een veiligheidsventiel tegen overdruk, een ingebouwde regeling vandruk en waterhoeveelheid en de stoomstand zorgen ervoor dat de prestaties perfect kunnen worden afgestemd op verschillende reinigingstaken. De krachtige brander met opstaand verwarmingsspiraal en stabiele tijdontsteking kan traploos worden ingesteld tussen 30 en 98 °C. Veiligheidsvoorzieningen zoals de beveiliging tegen te laag oliepeil, veiligheidskleppen, watertekortbeveiliging en beveiliging tegen te laag verwarmingsoliepeil helpen het apparaat beschermen bij zware dagelijkse gebruiksomstandigheden. De vlottertank met geïntegreerde druppeldosering van onthardingsvloeistof isoleert het apparaat op een betrouwbare manier van de drinkwatertoevoer en beschermt alle componenten die in contact komen met water uit kalklagen en andere lagen.
Kenmerken en voordelen
Uitstekend bedieningscomfortAutomatische branderuitschakeling bij watergebrek en oververhitting. Door het ergonomische handspuitpistool is minder kracht nodig om het pistool vast te houden en te bedienen.
Maximale capaciteitKrachtige brander met staande verwarmingsspiraal en niet-knipperende continue ontsteking. Voor het verwijderen van zeer hardnekkig aangekoekt vuil. Twee geïntegreerde diesel- en benzintanks maken lange looptijden mogelijk.
Zuinige diesel-verbandingsmotorVoldoet aan de eisen van de EU STAGE V-emissienorm. Elektrostarter voor een moeiteloze start
Gebruiksvriendelijke bediening
- Het toerental wordt in standby-positie automatisch geregeld. Dit ontziet de motor en spaart tegelijkertijd energie.
- Kraanbelading mogelijk dankzij het stevige stalen buizenframe.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|450 - 900
|werk druk (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatuur (°C)
|min. 80 - max. 98
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|5,6
|Mondstukgrootte
|048
|Brandstoftank (l)
|34
|Brandstoffen
|Olie verhitten / Diesel
|Type aandrijving
|Diesel
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motortype
|L 100 V
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|188,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|194,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1100 x 750 x 785
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Powersproeier
- Servo-besturing
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Cage-uitvoering met stevig buizenframe
- Elektrostart
- Stabiele stalen constructie voor kraantransport
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 1000 De
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.