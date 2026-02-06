Hogedrukreiniger HDS 1000 De Weed
Warmwaterhogedrukreiniger HDS 1000 De Weed voor constant hoge temperaturen tot 98 °C - ideaal voor mobiele onkruidbestrijding en aantoonbare vermindering van virussen op oppervlakken.
Uitgerust met een krachtige dieselmotor van Yanmar en beschermd door een stevig buizenframe, overtuigt onze HDS 1000 De Weed warmwaterhogedrukreiniger in mobiele en effectieve onkruidbestrijding met heet water, zelfs in omgevingen waar geen externe stroombronnen beschikbaar zijn. Het hoge brandervermogen en de geïntegreerde E-box met temperatuursensor voor constant hoge temperaturen tot 98 °C maken niet alleen de verwijdering van onkruid mogelijk, maar ook de reductie van virussen en de inactivering van bacteriën en ziektekiemen op oppervlakken. De zeer eenvoudige omschakeling van de normale hogedrukmodus naar de onkruidmodus biedt maximale flexibiliteit en gebruiksgemak. Componenten van hoge kwaliteit, zoals de hogedrukpomp met messing cilinderkop, roestvrijstalen kleppen of roestvrijstalen zuigers met chroomnikkelcoating, zorgen voor een uitzonderlijk lange levensduur, zelfs bij het zwaarste continue gebruik. De uitgebreide veiligheidsuitrusting, die zowel de gebruiker als het apparaat beschermt, omvat een vlottertank met geïntegreerde kalkbescherming (DGT).grepen.
Kenmerken en voordelen
Groter reinigingsvermogen dankzij heet water
- Traploze regeling van het vochtgehalte van stoom tot heetwaterstraal direct op de machine.
- De stoomvolumeregeling kan indien nodig worden aangepast aan elke reinigingstaak.
Maximale capaciteit
- Krachtige brander met staande verwarmingsspiraal en niet-knipperende continue ontsteking.
- Automatische branderuitschakeling bij watergebrek en oververhitting.
Zuinige diesel-verbandingsmotor
- Voldoet aan de eisen van de EU STAGE V-emissienorm.
- Elektrostarter voor een moeiteloze start
Gebruiksvriendelijke bediening
- Het toerental wordt in standby-positie automatisch geregeld. Dit ontziet de motor en spaart tegelijkertijd energie.
- Kraanbelading mogelijk dankzij het stevige stalen buizenframe.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|450 - 900
|werk druk (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatuur (°C)
|max. 98
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|5,6
|Mondstukgrootte
|048
|Brandstoftank (l)
|34
|Type aandrijving
|Diesel
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motortype
|L 100 V
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Verrijdbaar
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|199,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|205
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Powersproeier
- Servo-besturing
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Cage-uitvoering met stevig buizenframe
- Elektrostart
- Stabiele stalen constructie voor kraantransport
Toepassingen
- Effectief, chemievrij en comfortabel onkruid verwijderen in groenvoorzieningen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 1000 De Weed
