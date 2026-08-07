Drievoudige sproeier, 030

Handmatig schakelbare drievoudige sproeier. Handige jetverstelling. Bij apparaten met een injector wordt de lagedrukvlakstraal gebruikt om het reinigingsmiddel aan te zuigen en af ​​te geven.

Handmatig schakelbare drievoudige sproeier. Robuust, duurzaam en ongevoelig voor vuil. Handige jet-schakelaar tussen hogedruk puntstraal (0 °), hogedruk vlakstraal (25 °) en lagedruk vlakstraal (40 °). Bij apparaten met een injector wordt de lagedrukvlakstraal gebruikt om het reinigingsmiddel aan te zuigen en af ​​te geven.

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 300
Mondstukgrootte ( ) 30
Temperatuur (°C) max. 80
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
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