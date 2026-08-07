Handmatig schakelbare drievoudige sproeier. Robuust, duurzaam en ongevoelig voor vuil. Handige jet-schakelaar tussen hogedruk puntstraal (0 °), hogedruk vlakstraal (25 °) en lagedruk vlakstraal (40 °). Bij apparaten met een injector wordt de lagedrukvlakstraal gebruikt om het reinigingsmiddel aan te zuigen en af ​​te geven.