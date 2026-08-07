Drievoudige sproeier, 030
Handmatig schakelbare drievoudige sproeier. Handige jetverstelling. Bij apparaten met een injector wordt de lagedrukvlakstraal gebruikt om het reinigingsmiddel aan te zuigen en af te geven.
Handmatig schakelbare drievoudige sproeier. Robuust, duurzaam en ongevoelig voor vuil. Handige jet-schakelaar tussen hogedruk puntstraal (0 °), hogedruk vlakstraal (25 °) en lagedruk vlakstraal (40 °). Bij apparaten met een injector wordt de lagedrukvlakstraal gebruikt om het reinigingsmiddel aan te zuigen en af te geven.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Mondstukgrootte ( )
|30
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3