Hogedrukreiniger HDS 5/15 UX
Instapmodel van de warmwaterhogedrukreinigers met een voordelige prijs. Innovatieve 'staande' vormgeving zorgt voor een goede mobiliteit en ergonomie.Heel gebruiksvriendelijk dankzij 1-knops bediening en ingebouwde slanghouder en toebehorenvak.
Het belangrijkste voordeel van de nieuwe "staande" klasse van warmwaterhogedrukreinigers is het horizontale machineconcept. Dit zorgt voor een laag gewicht en compacte afmetingen, waardoor ze probleemloos kunnen worden geladen en getransporteerd. Ze kunnen ook in verticale positie worden vervoerd in een stationwagen. Dankzij hun compacte vormgeving nemen deze apparaten een minimum aan opbergruimte in wanneer ze niet worden gebruikt. De grote wielen en ergonomische duw-/trekbeugel zorgen voor een uitstekende wendbaarheid en mobiliteit, zelfs op moeilijk terrein. De axiale hogedrukpomp is uitgerust met drie plunjers uit gehard roestvrij staal en een messing cilinderkop. Een drukschakelaar schakelt de machine automatisch uit wanneer het handspuitpistool gesloten is. Dit verlicht de druk op de componenten en verlengt hun levensduur. De hogedrukpomp, de ventilator van de brander ende verwarmingsoliepomp worden aangedreven door een elektromotor en vormen samen een aandrijfmodule. Dit principe zorgt niet alleen voor een heel compact samenstel en hoge opbrengst, maar maakt de apparaten ook bijzonder betrouwbaar. De kenmerken van de beproefde boilertechnologie van Kärcher zijn hoge prestaties op een beperkte plaats en volledige naleving van de wettelijke emissienormen. Eenfasig apparaat met tweepolige, luchtgekoelde elektromotor. Axiaalpomp met drie plunjers uit gehard roestvrij staal. Reinigingsmiddeldosering bij lage druk.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde slanghaspelVeilig en gemakkelijk opbergen van de hogedrukslang. Waarborg voor ergonomisch werken. Kortere voorbereidingstijden.
Innovatief Upright-designGemakkelijk te vervoeren over terrassen of traptreden. Grote wielen geschikt voor een losse ondergrond.
Fijn waterfilterBetrouwbare bescherming van de hogedrukpomp tegen verontreinigingen. Van buiten af moeiteloos uitneembaar.
Compacte constructie
- Ruimtebesparend opbergen en vervoeren.
- Uitstroombeveiliging van pomp en brandstofreservoir voor liggend vervoer.
- Ook ideaal voor kleinere servicevoertuigen.
Bespaar energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingen
- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|450
|werk druk (bar/MPa)
|150 / 15
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Vermogen (kW)
|2,7
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|2,4
|Brandstoftank (l)
|6,5
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|80,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|89,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|618 x 1163 x 994
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Spuitlans: 840 mm
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Toepassingen
- Voertuigenreiniging
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
