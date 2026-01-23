Hogedrukreiniger HDS 5/15 U
Warmwater hogedrukreiniger uit de instapklasse aan competitieve prijs. Dit innovatief "Upright"-model garandeert een goede mobiliteit en een uitstekende ergonomie. Zeer gebruiksvriendelijk dankzij zijn éénknopsbediening en zijn geïntegreerde slang- en toebehorenopberging.
Het belangrijkste voordeel van de nieuwe "Upright"-klasse van warmwater hogedrukreinigers is het horizontale machine-concept. Dit zorgt voor een licht gewicht, compacte afmetingen en een groot gemak om deze toestellen te laden of te transporteren. Ze gaan ook gemakkelijk in een stationcar in verticale positie om van de éne naar de andere locatie te worden verplaatst. Dankzij hun compact formaat nemen deze toestellen zeer weinig plaats in om ze te stockeren wanneer ze niet in gebruik zijn. Zowel de grote wielen als de ergonomisch gevormde duwbeugel garanderen een uitstekende manoeuvreerbaarheid en mobiliteit, zelfs op een lastige ondergrond. De axiaal hogedrukpomp is voorzien van drie plunjers in gehard roestvrij staal en een messing cilinderkop. Een drukschakelaar zorgt ervoor dat het toestel automatisch wordt uitgeschakeld als het pistool gesloten is. Dit verlicht de belastingop de onderdelen en verlengt hun serviceduur. De hogedrukpomp, de branderventilator en de stookoliepomp worden aangedreven door een electromotor en zijn zodanig gecombineerd dat ze een aandrijvingsmodule vormen. Dit principe zorgt niet alleen voor een zeer compacte assemblage en een hoog uitgangsvermogen, het maakt deze toestellen tevens zeer betrouwbaar. Kenmerkend voor de beproefde Kärcher boiler-technologie is het grote vermogen op een minimale plaats, terwijl deze toch de wettelijk vastgelegde emissiegrens volledig naleeft. Éénfasig toestel met een luchtgekoelde tweepolige electromotor. Axiaalpomp met drie plunjers uit gehard roestvrij staal. Aanbrengen van reinigingsmiddelen onder lage druk.
Kenmerken en voordelen
Innovatief Upright-designGemakkelijk te vervoeren over terrassen of traptreden. Grote wielen geschikt voor een losse ondergrond.
Fijn waterfilterBetrouwbare bescherming van de hogedrukpomp tegen verontreinigingen. Van buiten af moeiteloos uitneembaar.
Compacte constructieRuimtebesparend opbergen en vervoeren. Uitstroombeveiliging van pomp en brandstofreservoir voor liggend vervoer. Ook ideaal voor kleinere servicevoertuigen.
Bespaar energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingen
- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|450
|werk druk (bar/MPa)
|150 / 15
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Vermogen (kW)
|2,7
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|2,4
|Brandstoftank (l)
|6,5
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|78
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|86,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|618 x 618 x 994
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Spuitlans: 840 mm
Uitvoering
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Toepassingen
- Voertuigenreiniging
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 5/15 U
