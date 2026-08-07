Pressure regulating jet pipe packaged Po
Snelle, eenvoudige, precieze, traploze aanpassing van de druk direct bij de handgreep: de PowerControl-spuitlans met sproeiergrootte 038 voor een nauwkeurige afstemming van de werkdruk aan het onderhanden werk.
De gepatenteerde Kärcher powersproeier verhoogt de reinigingsprestatie met circa 40 procent en maakt van onze PowerControl-spuitlans 038 een uitstekend alternatief voor apparaten met Servo Control-functie. Zonder het werk te onderbreken, past u met de traploze drukverstelling de reinigingsprestatie heel eenvoudig aan het onderhanden werk aan. Reinigingsmiddel wordt in de speciale lagedrukmodus aangebracht, terwijl u de met de geïntegreerde verstelling van het straalniveau de optimale werkhoek kiest. De regeling ligt direct in het handbereik en kan tijdens het werken zeer eenvoudig worden bediend.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
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