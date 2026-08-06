Hogedrukreiniger HD 5/11 P Plus
Compact, mobiel en lichtgewicht : de HD 5/11 P Plus hogedrukreiniger. Met vuilfrees, messing cilinderkop, draaghendel en automatische drukontlasting. Voor zowel verticaal als horizontaal gebruik.
Bij de draagbare hogedrukreiniger HD 5/11 P Plus wordt standaard een vuilfrees meegeleverd, voor het snel aanpakken van hardnekkige vervuiling. Deze compacte machine is een écht lichtgewicht en is zeer mobiel. De betrouwbare drieplunjer axiaalpomp is uitgerust met een hoogkwalitatieve messing cilinderkop. De hogedrukreiniger kan zowel in horizontale als verticale positie worden gebruikt en is hierdoor uiterst veelzijdig. Dankzij de extra draaggreep kan de machine gemakkelijk worden geladen en vervoerd. Het automatische drukontlastingssysteem beschermt de onderdelen, verlengt de service-levensduur en verlaagt de herstel- en onderhoudskosten. Hierdoor wordt werken met deze machine nóg comfortabeler. De uitschuifbare duwbeugel zorgt daarenboven voor nog meer comfort. Het vermindert de werktijden tijdens de opslag en het transport. Dit betekent tevens dat de machine minder plaats inneemt. De goed doordachte opbergruimte voor toebehoren voorziet een elastisch bandje om de hogedrukslang vast te maken en een opbergruimte voor de sproeiers en de schroefverbindingen (M18x1.5) voor de oppervlaktereinigers.
Kenmerken en voordelen
Bespaar energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingenEindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool. EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Eersteklas mobiliteitDe geïntegreerde handgreep aan de voorzijde van het apparaat maakt in- en uitladen gemakkelijk en het vervoer comfortabel. Compacte constructie en laag gewicht.
FlexibiliteitKan zowel staand als liggend worden gebruikt. Aparte parkeer- en vervoerstand voor de spuitinstallatie. Bij liggend gebruik biedt het apparaat maximale stabiliteit.
Kwaliteit
- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Messing cilinderkop van hoge kwaliteit.
Opbergvak voor accessoires
- Schroefkoppeling (M 18 × 1,5) voor het opbergen van een oppervlaktereiniger op het apparaat.
- Praktische opbergvakken voor de drievoudige en de roterende sproeier.
- Rubberen band om de hogedrukslang te bevestigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|490
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|110 / 11
|Max. druk (bar/MPa)
|160 / 16
|Vermogen (kW)
|2,2
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|20,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|23
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|351 x 312 x 904
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 6, 250 bar
- Spuitlans: 840 mm
- Vuilfrees
Uitvoering
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Toepassingen
- Gevelreiniging
- Bouwplaatsen
- Reiniging van vloeren en muren
- Buitenzone
- Fietsen
- Machines en toestellen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 5/11 P Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.