Hogedrukreiniger HD 6/13 C Plus + FR Classic
Veelzijdig - de HD 6/13 C Plus + FR Classic koudwater hogedrukreiniger voor staand en liggend gebruik. Met opbergruimte voor accessoires, messing cilinderkop en automatische drukontlasting.
De compacte, lichtgewicht en veelzijdige koudwater hogedrukreiniger HD 6/13 C Plus + FR Classic overtuigt door zijn uitstekende mobiliteit en is zowel staand als liggend te gebruiken. Het apparaat is uitgerust met een handige opbergruimte voor accessoires en belooft een lange levensduur dankzij de messing cilinderkop en automatische drukontlasting. Tegelijkertijd kan hij ook overtuigen met innovatieve nieuwe ontwikkelingen die het werkcomfort voor de gebruiker op lange termijn verhogen door moeiteloos werken en tijdbesparend op- en afbouwen mogelijk te maken. Het EASY! Force-hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal en reduceert zo de houdkracht tot nul, terwijl de EASY! Lock-snelsluitingen vijf keer sneller werken dan conventionele schroefverbindingen zonder in te boeten aan robuustheid en duurzaamheid. Een algeheel samenhangend uitrustingspakket voor uitstekende reinigingsresultaten, met een hoog comfortniveau en een lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
Bespaar energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingenEindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool. EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
DraagbaarheidGemakkelijk in- en uitladen en eenvoudig vervoer dankzij geïntegreerde handgreep aan voorzijde van het apparaat. Inschuifbare duwbeugel door indrukken van een knop. Compacte constructie.
FlexibiliteitKan zowel staand als liggend worden gebruikt. Bij liggend gebruik rusten de wielen niet op de grond. Daardoor biedt het apparaat maximale stabiliteit. Aparte parkeer- en vervoerstand voor de spuitinstallatie.
Kwaliteit
- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Messing cilinderkop van hoge kwaliteit.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Opbergvak voor accessoires
- Schroefkoppeling (M 18 × 1,5) voor het opbergen van een oppervlaktereiniger op het apparaat.
- Praktische opbergvakken voor de drievoudige en de roterende sproeier.
- Rubberen band om de hogedrukslang te bevestigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|590
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|tot 60
|werk druk (bar/MPa)
|130 / 13
|Max. druk (bar/MPa)
|190 / 19
|Vermogen (kW)
|2,9
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte (mm)
|38
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|28,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|31,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 360 x 930
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 6, 200 bar
- Spuitlans: 840 mm
- Vuilfrees
- Oppervlaktereiniger: FR Clássico
Uitvoering
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 6/13 C Plus + FR Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.