Vuilfrees, Groot, 090

Vuilfrees – roterende puntstraal – 10-voudige reinigingsprestatie. De langste levensduur door keramische sproeier en lagerring. 300 bar/30 MPa, 85°C

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 300
Werkdruk (bar) max. 300
Temperatuur (°C) max. 85
Mondstukgrootte ( ) 90
Grootte Groot
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,5
Reserveonderdelen Vuilfrees, Groot, 090 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.