Vuilfrees, Groot, 090
Vuilfrees – roterende puntstraal – 10-voudige reinigingsprestatie. De langste levensduur door keramische sproeier en lagerring. 300 bar/30 MPa, 85°C
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Werkdruk (bar)
|max. 300
|Temperatuur (°C)
|max. 85
|Mondstukgrootte ( )
|90
|Grootte
|Groot
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
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Reserveonderdelen Vuilfrees, Groot, 090
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