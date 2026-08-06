Warmwater trailer HDS 13/20 De Tr1
De HDS 13/20 werkt op een druk van 200 bar en is de perfecte oplossing voor mobiele zelfvoorzienende warmwater hogedrukreiniging. Niet alleen ideaal voor dagelijks gebruik in gemeentediensten, maar ook voor industrie en de bouw.
De HDS 13/20 warmwater hogedrukreiniger met trailerbasis biedt een werkdruk tot 200 bar, buitengewone mobiliteit en onafhankelijk gebruiksgemak. De machine wordt gekenmerkt door haar hoge efficiëntie, betrouwbaarheid en eenvoudige toegang voor service. Bovendien is deze trailer eenvoudig en comfortabel te bedienen. De HDS 13/20 kan naar alle vereisten geconfigureerd worden en is bijgevolg uiterst flexibel. De machine is een ideale oplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen, bijvoorbeeld in de bouw, de industrie of in gemeentediensten.
Kenmerken en voordelen
Hoogste efficiëntieBeproefde en uiterst efficiënte en brandertechnologie. Warmteterugwinning door gebruik van de motorwarmte. Milieuvriendelijke werking en lage bedrijfskosten dankzij de Kärcher eco!efficiency-stand.
GebruiksvriendelijkGemakkelijke bediening via een centrale keuzeschakelaar. Snel op- en afrollen dankzij 2 optionele slanghaspels binnen het bedieningsbereik. Ruime en veilige aflegmogelijkheden voor veiligheidsuitrusting, toebehoren en reinigingsmiddel.
Onafhankelijk gebruikGrote watertank van 500 l voor maximaal 30 minuten reiniging met volledige wateropbrengst. Met 100 l dieseltank – ideaal voor langdurig werk. Krachtige Yanmar-dieselmotoren maken onafhankelijke inzet zonder stroombron mogelijk.
Hoge flexibiliteit
- Dankzij de configuratiemogelijkheden kan elke trailer volgens de wensen van de klant samengesteld worden.
- Verkrijgbaar als Skid- of Cab-varianten voor mobiel gebruik als aanhanger of als stationaire oplossing.
- Een grote kap vergemakkelijkt de servicemedewerker de toegang tot de techniek.
Onderhoudsvriendelijk
- Doordachte service-software voor een snelle foutdiagnose bij service.
- Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
- Ook aan boord: wateronthardingssysteem ter bescherming van de verwarmingsspiraal tegen beschadiging door kalkaanslag.
Betrouwbaarheid
- Talrijke veiligheidsfuncties beschermen de HDS-trailer tegen beschadiging in geval van fouten.
- Ingebouwde vorstbeschermingsmodus ter bescherming van alle componenten bij lage buitentemperaturen.
- Beproefde en uiterst efficiënte en brandertechnologie.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Diesel
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motorvermogen 80 kW (kW/per uur)
|19 / 26
|Wateropbrengst (l/u)
|900 - 1300
|Werkdruk (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Verbruik stookolie eco!efficiency (kg/u)
|8,2
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|945
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Hogedrukslang: 30 m
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo-besturing
Videos
Toepassingen
- Gemeentediensten (reiniging van publieke plaatsen, verkeersroutes, verwijderen van graffiti en kauwgom)
- Bouw (reiniging van machines, stellingen, gereedschap)
- Industriële reiniging (verwijderen van verf en beschermlagen, reinigen van machines, onderdelen en gereedschap)