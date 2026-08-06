Warmwater trailer HDS 17/20 De Tr1
Zelfvoorzienend en mobiel: de HDS 17/20 warmwater hogedrukreiniger werkt zonder energiebron op een druk van 200 bar. De uiterst efficiënte HDS Trailer is geschikt voor gemeentediensten, industrie en de bouw.
Dankzij de krachtige dieselmotor levert de HDS 17/20 warmwater hogedrukreiniger steeds een vlekkeloos schoonmaakresultaat zonder elektriciteit te gebruiken. Voorbeelden van toepassingen zijn bouwsites, de industrie en gemeentediensten. Deze betrouwbare machine legt de lat niet alleen hoog met haar exemplarische efficiëntie, maar ook met haar maximale mobiliteit en flexibiliteit. Verder scoort de HDS Trailer hoge punten met het grote gebruiksgemak en de eenvoudige toegang voor service. De machine kan naar wens geconfigureerd worden en daardoor aangepast aan individuele verzoeken.
Kenmerken en voordelen
Hoogste efficiëntieBeproefde en uiterst efficiënte en brandertechnologie. Warmteterugwinning door gebruik van de motorwarmte. Milieuvriendelijke werking en lage bedrijfskosten dankzij de Kärcher eco!efficiency-stand.
GebruiksvriendelijkGemakkelijke bediening via een centrale keuzeschakelaar. Snel op- en afrollen dankzij 2 optionele slanghaspels binnen het bedieningsbereik. Veilige opberging dankzij ruime aflegmogelijkheden voor veiligheidsuitrusting, toebehoren en reinigingsmiddel.
Onafhankelijk gebruikGrote watertank van 500 l voor maximaal 30 minuten reiniging met volledige wateropbrengst. Met 100 l dieseltank – ideaal voor langdurig werk. Krachtige Yanmar-dieselmotoren maken onafhankelijke inzet zonder stroombron mogelijk.
Hoge flexibiliteit
- Dankzij de configuratiemogelijkheden kan elke trailer volgens de wensen van de klant samengesteld worden.
- Verkrijgbaar als Skid- of Cab-varianten voor mobiel gebruik als aanhanger of als stationaire oplossing.
- Een grote kap vergemakkelijkt de servicemedewerker de toegang tot de techniek.
Onderhoudsvriendelijk
- Doordachte service-software voor een snelle foutdiagnose bij service.
- Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
- Ook aan boord: wateronthardingssysteem ter bescherming van de verwarmingsspiraal tegen beschadiging door kalkaanslag.
Betrouwbaarheid
- Talrijke veiligheidsfuncties beschermen de HDS-trailer tegen beschadiging in geval van fouten.
- Ingebouwde vorstbeschermingsmodus ter bescherming van alle componenten bij lage buitentemperaturen.
- Beproefde en uiterst efficiënte en brandertechnologie.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Diesel
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motorvermogen 80 kW (kW/per uur)
|19 / 26
|Wateropbrengst (l/u)
|900 - 1700
|Werkdruk (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Verbruik stookolie eco!efficiency (kg/u)
|9,7
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|945
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Hogedrukslang: 40 m
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo-besturing
Videos
Toepassingen
- Gemeentediensten (reiniging van publieke plaatsen, verkeersroutes, verwijderen van graffiti en kauwgom)
- Bouw (reiniging van machines, stellingen, gereedschap)
- Industriële reiniging (verwijderen van verf en beschermlagen, reinigen van machines, onderdelen en gereedschap)