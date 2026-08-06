Warmwater trailer HDS 17/20 De Tr1

Zelfvoorzienend en mobiel: de HDS 17/20 warmwater hogedrukreiniger werkt zonder energiebron op een druk van 200 bar. De uiterst efficiënte HDS Trailer is geschikt voor gemeentediensten, industrie en de bouw.

Dankzij de krachtige dieselmotor levert de HDS 17/20 warmwater hogedrukreiniger steeds een vlekkeloos schoonmaakresultaat zonder elektriciteit te gebruiken. Voorbeelden van toepassingen zijn bouwsites, de industrie en gemeentediensten. Deze betrouwbare machine legt de lat niet alleen hoog met haar exemplarische efficiëntie, maar ook met haar maximale mobiliteit en flexibiliteit. Verder scoort de HDS Trailer hoge punten met het grote gebruiksgemak en de eenvoudige toegang voor service. De machine kan naar wens geconfigureerd worden en daardoor aangepast aan individuele verzoeken.

Kenmerken en voordelen
Warmwater trailer HDS 17/20 De Tr1: Hoogste efficiëntie
Hoogste efficiëntie
Beproefde en uiterst efficiënte en brandertechnologie. Warmteterugwinning door gebruik van de motorwarmte. Milieuvriendelijke werking en lage bedrijfskosten dankzij de Kärcher eco!efficiency-stand.
Warmwater trailer HDS 17/20 De Tr1: Gebruiksvriendelijk
Gebruiksvriendelijk
Gemakkelijke bediening via een centrale keuzeschakelaar. Snel op- en afrollen dankzij 2 optionele slanghaspels binnen het bedieningsbereik. Veilige opberging dankzij ruime aflegmogelijkheden voor veiligheidsuitrusting, toebehoren en reinigingsmiddel.
Warmwater trailer HDS 17/20 De Tr1: Onafhankelijk gebruik
Onafhankelijk gebruik
Grote watertank van 500 l voor maximaal 30 minuten reiniging met volledige wateropbrengst. Met 100 l dieseltank – ideaal voor langdurig werk. Krachtige Yanmar-dieselmotoren maken onafhankelijke inzet zonder stroombron mogelijk.
Hoge flexibiliteit
  • Dankzij de configuratiemogelijkheden kan elke trailer volgens de wensen van de klant samengesteld worden.
  • Verkrijgbaar als Skid- of Cab-varianten voor mobiel gebruik als aanhanger of als stationaire oplossing.
  • Een grote kap vergemakkelijkt de servicemedewerker de toegang tot de techniek.
Onderhoudsvriendelijk
  • Doordachte service-software voor een snelle foutdiagnose bij service.
  • Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
  • Ook aan boord: wateronthardingssysteem ter bescherming van de verwarmingsspiraal tegen beschadiging door kalkaanslag.
Betrouwbaarheid
  • Talrijke veiligheidsfuncties beschermen de HDS-trailer tegen beschadiging in geval van fouten.
  • Ingebouwde vorstbeschermingsmodus ter bescherming van alle componenten bij lage buitentemperaturen.
  • Beproefde en uiterst efficiënte en brandertechnologie.
Specificaties

Technische gegevens

Type aandrijving Diesel
Motorenfabrikant Yanmar
Motorvermogen 80 kW (kW/per uur) 19 / 26
Wateropbrengst (l/u) 900 - 1700
Werkdruk (bar/MPa) 60 - 200 / 6 - 20
Verbruik stookolie eco!efficiency (kg/u) 9,7
Gewicht (met accessoires) (kg) 945
Afmetingen (L × B × H) (mm) 3646 x 1747 x 1735

Verpakkingsinhoud

  • Spuitpistool: EASY!Force Advanced
  • Hogedrukslang: 40 m
  • Spuitlans: 1050 mm
  • Powersproeier
  • Servo-besturing
Warmwater trailer HDS 17/20 De Tr1
Warmwater trailer HDS 17/20 De Tr1
Warmwater trailer HDS 17/20 De Tr1
Warmwater trailer HDS 17/20 De Tr1
Warmwater trailer HDS 17/20 De Tr1
Warmwater trailer HDS 17/20 De Tr1
Warmwater trailer HDS 17/20 De Tr1
Warmwater trailer HDS 17/20 De Tr1
Warmwater trailer HDS 17/20 De Tr1
Warmwater trailer HDS 17/20 De Tr1
Videos
Toepassingen
  • Gemeentediensten (reiniging van publieke plaatsen, verkeersroutes, verwijderen van graffiti en kauwgom)
  • Bouw (reiniging van machines, stellingen, gereedschap)
  • Industriële reiniging (verwijderen van verf en beschermlagen, reinigen van machines, onderdelen en gereedschap)
Configurable components

De lagedrukslanghaspel heeft een slangcapaciteit tot 30 meter, inclusief 30 meter lagedrukslang. Verdere voordelen: comfortabele slinger, hoge flexibiliteit bij het vullen van de aanhanger en de mogelijkheid om de slang eenvoudig en comfortabel tegen vorst te beschermen.

Maximale flexibiliteit bij hogedrukreiniging: dankzij de sterk uitgebreide actieradius kan de gebruiksvriendelijke hogedrukslanghaspel als aanbouwset voor de HDS-aanhanger van Kärcher hogedrukslangen tot een lengte van 50 opnemen meter, maakt reinigingswerkzaamheden op grote afstand van de trailer mogelijk en beschermt tevens de slang van opslag en tijdens transport.

In plaats van de lagedrukslanghaspel kan de hogedrukslangoproller worden gebruikt. Hierdoor kunnen 2 gebruikers comfortabel tegelijk werken. Dankzij een slangcapaciteit van 50 meter heb je bovendien een groot bereik. De HD-slang moet apart worden besteld.

Door de 2-lans bediening kunnen 2 gebruikers comfortabel werken. In de configuratie met slechts 1 HD-slanghaspel kan op elk moment een tweede slang op de trailer worden aangesloten. In de configuratie met 2 HD-slanghaspels kan elke gebruiker zelfstandig met één slanghaspel werken.

Het basisapparaat van de skid-versie heeft een frame zonder beschermkap en watertank. Het apparaat is extreem ruimtebesparend, inclusief een watertank van 20 liter.

De cabineversie bevat de water- en grote brandstoftanks en is ideaal voor gebruik als stationaire unit of als bovenbouw op een voertuig zoals een pick-up, flatbed of sprinter. De afzuigkappen beschermen de technische componenten en het bedieningspaneel betrouwbaar tegen invloeden van buitenaf. Het basisapparaat met kap en watertank wordt geleverd zonder dissel.

De opbouw als trailerversie is niet alleen mobiel en compact, maar scoort ook met een hoge mate van flexibiliteit en is 100 procent zelfvoorzienend dankzij het water en de brandstof die ze vervoert. Het basisapparaat is uitgerust met een kap, watertank, chassis en dissel.

De schokdempers voor de trailerversie verhogen de rijstabiliteit en zijn een voorwaarde voor de goedkeuring van de trailer bij hogere rijsnelheden.

De snelheidsregeling voor HDS-aanhangers van Kärcher: de ergonomische gashendel maakt een eenvoudige regeling van het motortoerental en de druk tot 200 bar mogelijk voor stoomwerking of onkruidverwijdering.

In de stoomstand werk je in de stoomstand tot een watertemperatuur van 155 °C. Bijzonder geschikt voor het reinigen en desinfecteren van grotere oppervlakken, omdat de hoge temperaturen ook hardnekkig vuil betrouwbaar oplossen en een groot aantal ziekteverwekkers onschadelijk maken.

De manier van wieden genereert constant hoge temperaturen om onkruid effectief te verwijderen en is ook milieuvriendelijk. Er worden geen chemicaliën gebruikt en het water wordt verwarmd tot meer dan 90°C.
Accessoires
Reinigingsmiddel