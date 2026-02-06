FoamStop fruity, 125ml
Met deze vloeibare ontschuimer met allergeenvrije fruitgeur wordt storend schuim snel opgelost.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (ml)
|125
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|40 x 40 x 140
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Ontschuimer voor stofzuigers met waterfilter en stoomzuigers