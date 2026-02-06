FoamStop fruity, 125ml

Met deze vloeibare ontschuimer met allergeenvrije fruitgeur wordt storend schuim snel opgelost.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (ml) 125
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 6
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 40 x 40 x 140
Toepassingen
  • Ontschuimer voor stofzuigers met waterfilter en stoomzuigers