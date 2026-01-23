Stoomreiniger SV 7 Premium
Stomen, stofzuigen en drogen in één enkele beweging - de SV 7 Premium stoomreiniger combineert multifunctionaliteit met een maximaal comfort in één machine!
De Kärcher SV 7 Premium stoomreiniger combineert de voordelen van een gewone stoomreiniger met de kracht van een stofzuiger. De machine raapt bijvoorbeeld kruimels op, dweilt de vloer en droogt hem vervolgens. En dit alles bijzonder comfortabel en in één enkele doorgang. Deze indrukwekkende allrounder met bijbehorend toebehoren reinigt op een eenvoudige, comfortabele en snelle manier zonder enig reinigingsmiddel.
Kenmerken en voordelen
3-in-1 machineIn één keer stomen, zuigen en drogen.
Meerfasen filtersysteemWater-, vuil-, schuim- en HEPA-filters (EN 1822:1998) verwijderen zelfs de kleinste deeltjes.
Praktisch vloermondstukSnel en eenvoudig schakelen tussen drie verschillende toepassingen op alle harde vloeren en vloerbedekkingen.
Gebruiksvriendelijk
- Instelling van zuigkracht op de handgreep en regeling van stoomtoevoer op het apparaat.
Controle van de zuigkracht op vier niveaus
- De zuigkracht kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Controle van het stoomvolume op vijf niveaus
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Non-stop stoom
- De tank kan snel en eenvoudig worden bijgevuld voor een non-stop gebruik.
Geïntegreerde opbergruimte voor de kabel
- Kabelvak voor ruimtebesparend opbergen.
Kinderbeveiliging
- Blokkeert stoomfunctie om ongewenst gebruik te voorkomen.
Breed assortiment aan toepassingen
- Multifunctioneel apparaat met veel toebehoren, ideaal voor regelmatig gebruik rondom het huis zonder gebruik van reinigingsmiddelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. vermogen (W)
|2200
|Watercapaciteit (l)
|0,45
|Max. stoomdruk (bar)
|max. 4
|Waterfilter (l)
|1,2
|Vacuüm (mbar/kPa)
|210 / 21
|Kabellengte (m)
|6
|Opwarmtijd (min)
|5
|Stoomuitstoot (g/h)
|65
|Filtersysteem
|Meerfasen filtersysteem
|Verwarmingsvermogen (W)
|1100
|Continu hervulbaar
|Extra opzuigvolume (l)
|0,6
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|9,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|15,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|515 x 336 x 340
Verpakkingsinhoud
- HEPA-filtertype: HEPA-filter
- Vloerreinigingsset met stoomzuigfunctie: Drie verschillende toepassingen voor harde vloeren en vloerbedekking en twee stoomzuigbuizen van 0.5 m lang
- Handsproeier met stoomzuigfunctie: Combineerbaar met raamzuigmond (groot en klein), borstelkransopzetstuk of frottédoek
- Stoomzuig-puntstraalsproeier: Kan worden gecombineerd met een verlengstuk en ronde borstels (vier verschillende kleuren)
- Bekledingszuigmond (klein en groot)
- Plintenzuigmond, meubelborstel
- Ontschuimingsmiddel “FoamStop”
- Maatbeker, reinigingsborstel, toebehorentas
- Raammondstuk klein en groot
- Ronde borstelset
- Borstelring bevestiging
- Stoomslang met handgreep
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het apparaat (vijf niveaus)
- Zuigkrachtregeling: Op het handvat (vier standen)
- Twee-tank-systeem
Toepassingen
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SV 7 Premium
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.