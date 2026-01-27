Stoomreiniger SV 7
Stomen, stofzuigen en drogen in één handeling – de stoomstofzuiger SV 7 combineert multifunctionaliteit en maximaal comfort in één apparaat.
De stoomstofzuiger SV 7 van Kärcher combineert de voordelen van stoomreinigers met de sterke punten van stofzuigers. Hij zuigt bijvoorbeeld de kruimels van de vloer, dweilt met een vochtige doek en droogt vervolgens de vloer. En dat allemaal comfortabel in één stap. Met deze indrukwekkende allroundmachine en de bijpassende accessoires kan iedereen zijn huis schoon houden – eenvoudig, comfortabel, snel en zonder chemische schoonmaakmiddelen. Alleen water!
Kenmerken en voordelen
3-in-1 machineIn één keer stomen, zuigen en drogen.
Meerfasen filtersysteemWater-, vuil-, schuim- en HEPA-filters (EN 1822:1998) verwijderen zelfs de kleinste deeltjes.
Praktisch vloermondstukSnel en eenvoudig schakelen tussen drie verschillende toepassingen op alle harde vloeren en vloerbedekkingen.
Gebruiksvriendelijk
- Instelling van zuigkracht op de handgreep en regeling van stoomtoevoer op het apparaat.
Controle van de zuigkracht op vier niveaus
- De zuigkracht kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Controle van het stoomvolume op vijf niveaus
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Non-stop stoom
- De tank kan snel en eenvoudig worden bijgevuld voor een non-stop gebruik.
Geïntegreerde opbergruimte voor de kabel
- Kabelvak voor ruimtebesparend opbergen.
Kinderbeveiliging
- Blokkeert stoomfunctie om ongewenst gebruik te voorkomen.
Breed assortiment aan toepassingen
- Multifunctioneel apparaat met veel toebehoren, ideaal voor regelmatig gebruik rondom het huis zonder gebruik van reinigingsmiddelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. vermogen (W)
|2200
|Watercapaciteit (l)
|0,45
|Max. stoomdruk (bar)
|max. 4
|Waterfilter (l)
|1,2
|Vacuüm (mbar/kPa)
|210 / 21
|Kabellengte (m)
|6
|Opwarmtijd (min)
|5
|Tankinhoud (l)
|0,5
|Stoomuitstoot (g/min)
|80
|Filtersysteem
|Waterfilter en HEPA-filter
|Verwarmingsvermogen (W)
|1100
|Continu hervulbaar
|Extra opzuigvolume (l)
|0,6
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|9,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|15,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|515 x 336 x 340
Verpakkingsinhoud
- HEPA-filtertype: HEPA-filter
- Vloerreinigingsset met stoomzuigfunctie: Drie verschillende toepassingen voor harde vloeren en vloerbedekking en twee stoomzuigbuizen van 0.5 m lang
- Handsproeier met stoomzuigfunctie: Combineerbaar met raamzuigmond (groot en klein), borstelkransopzetstuk of frottédoek
- Stoomzuig-puntstraalsproeier: Kan worden gecombineerd met een verlengstuk en ronde borstels (vier verschillende kleuren)
- Bekledingszuigmond (klein en groot)
- Plintenzuigmond, meubelborstel
- Ontschuimingsmiddel “FoamStop”
- Maatbeker, reinigingsborstel, toebehorentas
- Raammondstuk klein en groot
- Badstof hoes: 1 Stuk(s)
- Ronde borstelset
- Borstelring bevestiging
- Stoomzuigbuizen: 2 Stuk(s), 0.5 m
- Stoomslang met handgreep
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het handvat: Op het apparaat (vijf niveaus)
- Zuigkrachtregeling: Op het handvat (vier standen)
- Twee-tank-systeem
- Stoomslang met stoompistool: 1.75 m
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kranen
- Wastafels
- Wandtegels
- ramen en glasoppervlakken
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SV 7
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.