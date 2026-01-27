Voor handmatige vloerreiniging of op grote oppervlakken met een schrobzuigmachine: hoogglansvloeren van graniet of gneis en andere harde steensoorten vereisen een speciaal onderhoudsproduct dat droogt zonder resten of strepen achter te laten - zoals de FloorPro Shine Cleaner RM 755 van Kärcher. Het is ideaal voor onderhoud en tussentijdse reiniging van deze hoogwaardige vloerbedekkingen, maar kan ook worden gebruikt op andere oppervlakken, waaronder dissipatieve ESD-vloeren. Het verwijdert snel en betrouwbaar vet, olie, roet en gewone minerale vervuiling veroorzaakt door straatvuil. Het heeft ook een extra laagschuimende stand voor gebruik met schrobzuigmachines en efficiënt gebruik van het tankvolume. FloorPro Shine Cleaner RM 755 is scheidingsmiddelvriendelijk en laat na het reinigen een aangename, frisse geur achter.