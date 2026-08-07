FloorPro Glansreiniger RM 755, 200l
Volledig streeploos drogende glansreiniger op basis van oplosmiddelen voor onderhoud en tussentijdse reiniging van vloeren en oppervlakken. Uitermate geschikt voor hoogglanzende granieten vloeren.
Voor handmatige vloerreiniging of op grote oppervlakken met een schrobzuigmachine: hoogglansvloeren van graniet of gneis en andere harde steensoorten vereisen een speciaal onderhoudsproduct dat droogt zonder resten of strepen achter te laten - zoals de FloorPro Shine Cleaner RM 755 van Kärcher. Het is ideaal voor onderhoud en tussentijdse reiniging van deze hoogwaardige vloerbedekkingen, maar kan ook worden gebruikt op andere oppervlakken, waaronder dissipatieve ESD-vloeren. Het verwijdert snel en betrouwbaar vet, olie, roet en gewone minerale vervuiling veroorzaakt door straatvuil. Het heeft ook een extra laagschuimende stand voor gebruik met schrobzuigmachines en efficiënt gebruik van het tankvolume. FloorPro Shine Cleaner RM 755 is scheidingsmiddelvriendelijk en laat na het reinigen een aangename, frisse geur achter.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|200
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|11
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|209
Eigenschappen
- Krachtige basis- en routinereiniger voor alle hoogglanzende, harde en veerkrachtige vloeren
- Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
- zelfglanzend
- Droogt streeploos op
- Bijzonder schuimarm
- Aangename, frisse geur
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
- fosfaatvrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Reinigen van vloeren