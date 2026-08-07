FloorPro Pflege-Dispersion RM 784, 5l
Polymeerdispersie voor het eerste, tussentijdse en onderhoudsonderhoud van veerkrachtige vloerbedekkingen. Vormt een antislip, vuilafstotende, slijtvaste en zijdeglanzende onderhoudsfilm.
FloorPro Care Dispersion RM 784 van Kärcher is een voedende polymeerdispersie met een hoge dekkracht, die handmatig wordt aangebracht in slechts 2 gangen met een vlakmop of een wisser, snel droogt en daarna heel gemakkelijk kan worden opgeschuurd. Het combinatieproduct is veelzijdig voor gebruik op elastische linoleum- en PVC-vloeren en is geschikt voor het herstellen van coatings en onderhoudsfilms en voor dweilen. Het verwijdert lelijke voetafdrukken effectief en betrouwbaar. Afhankelijk van de vloerbedekking vormt FloorPro Onderhoudsdispersie RM 784 een slipvaste, vuilafstotende, slijtvaste en zijdematte onderhoudsfilm conform DIN 51131 en DIN EN 13893.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|5
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|2
|pH
|8
|Gewicht (kg)
|5,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Eigenschappen
- Creëert een halfglanzende glans
- Hoge dekking al met 2 lagen
- Zeer korte droogtijd
- Sterk vuilafstotend
- Veegvast door sterke bestendigheid tegen reinigingsmiddelen
- Aanzienlijk hogere oppervlakteprestaties bij onderhoudsreiniging
- Gemakkelijk gedeeltelijk te renoveren, bijv. looppaden, standruimtes of stoelslijtage
- Kan ook worden gebruikt voor renovatie (sprayreiniger, poetsdoekrenovatie) en onderhoudsverzorging (veegzorg).
- Geschikt voor dry care filmrenovatie
- Uitstekende nivellerende eigenschappen
- Zeer gemakkelijk te polijsten
- Antislip volgens DIN 51131 en DIN EN 13893 (afhankelijk van de vloerbedekking)
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Toepassingen
- Vloerreiniging