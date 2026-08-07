FloorPro Care Dispersion RM 784 van Kärcher is een voedende polymeerdispersie met een hoge dekkracht, die handmatig wordt aangebracht in slechts 2 gangen met een vlakmop of een wisser, snel droogt en daarna heel gemakkelijk kan worden opgeschuurd. Het combinatieproduct is veelzijdig voor gebruik op elastische linoleum- en PVC-vloeren en is geschikt voor het herstellen van coatings en onderhoudsfilms en voor dweilen. Het verwijdert lelijke voetafdrukken effectief en betrouwbaar. Afhankelijk van de vloerbedekking vormt FloorPro Onderhoudsdispersie RM 784 een slipvaste, vuilafstotende, slijtvaste en zijdematte onderhoudsfilm conform DIN 51131 en DIN EN 13893.