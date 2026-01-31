Filtrul de igienă HEPA (EN 1822:1998) filtrează din aer cele mai fine particule de praf, cum ar fi polenul sau particulele care declanșează alergii. Este atât de eficient încât aerul evacuat de aspirator este mai curat decât aerul din camera respectivă. Vă recomandăm înlocuirea filtrului o dată pe an. Filtrul de igienă HEPA 12 este compatibil cu aparatele VC 6 Cordless (Premium) ourFamily și VC 7 Cordless yourMax.