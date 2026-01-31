H 10 Q HR high pressure hose

Caracteristici si beneficii
Furtun de rezerva 10 m
  • Raza mare de actiune.
Adaptor Quick Connect
  • Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Prindere rapida
  • Pentru curatare comoda

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,9
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 245 x 264 x 65
Accesorii
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.