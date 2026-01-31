H 10 Q HR high pressure hose
Caracteristici si beneficii
Furtun de rezerva 10 m
- Raza mare de actiune.
Adaptor Quick Connect
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Prindere rapida
- Pentru curatare comoda
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|245 x 264 x 65
