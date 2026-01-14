Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м
Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C.
Шланг PrimoFlex® диаметр 3/4", длина 25 м, рабочие давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Идеально подходит для полива и садов любого размера. Не содержит фталатов (<0,1 %), кадмия, бария и свинца - это означает, что он не содержит абсолютно никаких веществ, вредных для здоровья. Погодостойкий анти-УФ-слой защищает шланг от выгорания, а непрозрачный средний слой предотвращает образование водорослей внутри шланга. Шланг имеет высокую температурную стойкость от -20 до 65 ° C. Садовые шланги на для полива Kärcher исключительно гибкие, надежные и устойчивы к перегибу. Длительный срок службы плюс удобство в обращении.
Особенности и преимущества
Гарантия 12 лет
- Гарантированная стойкость
3 слоя
- Устойчив к перегибам
Выдерживает давление до 24 бар
- Гарантированная надежность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
- Гарантированная надежность
Не содержит кадмия, бария и свинца
- Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Гарантированная стойкость
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
- Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
- Жесткий и износостойкий.
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|3/4″
|Длина шланга (м)
|25
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|5,39
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,435
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 380 x 155