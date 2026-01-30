Brosse parquet
Brosse parquet Kärcher à poils souples pour nettoyer en douceur les parquets et autres sols durs fragiles.
Brosse parquet à poils souples pour nettoyer en douceur les sols durs tels que le parquet ou le stratifié, mais aussi les sols en liège, en PVC, en lino et en carrelage.
Caractéristiques et avantages
Accessoires appropriés pour les aspirateurs Kärcher VC 2 et VC 3
Brosse parquet à poils souples
- Pour un nettoyage délicat et en douceur des sols durs.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|301 x 115 x 178
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Surfaces fragiles