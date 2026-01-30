Parketzuigmond
De Kärcher parketzuigmond met zachte borstelharen om parket en andere gevoelige harde vloeren veilig te reinigen. Geschikt voor VC 2 & VC 3.
De parketzuigmond met zachte borstelharen voor een veilige reiniging van harde vloeren zoals parket en laminaat, maar ook kurk, pvc, linoleum en tegels.
Kenmerken en voordelen
Accessoire geschikt voor de Kärcher VC 2 en VC 3 stofzuigers
Parketborstel met zachte borstels
- Voor een zachte en behoedzame reiniging van harde vloeren
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|301 x 115 x 178
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Delicate oppervlakken