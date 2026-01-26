Buses de rechange T-Racer
Les buses de rechange de qualité supérieure garantissent un changement de buse facile et conviennent aux nettoyeurs de surfaces T-Racer T 7 Plus, T 5 et T 450. Des buses pour différentes classes de puissance des nettoyeurs haute pression sont incluses.
Les buses de rechange de qualité supérieure permettent un changement rapide et facile des buses pour nettoyeurs de surfaces T-Racer T 7 Plus, T 5 et T 450. Trois paires de buses pour différentes classes de puissance des nettoyeurs haute pression ainsi que deux agrafes de fixation sont incluses. Pour les modèles T-Racer T 7 Plus et T 450, le kit comprend en plus une Powerbuse pour le nettoyage des angles et arêtes ainsi qu'une buse pour le rinçage de la surface nettoyée.
Caractéristiques et avantages
Buse de rechange
- Remplacement rapide et facile de vieilles buses.
- Haute qualité pour une durée de service prolongée.
Haute pression - jet plat
- Nettoyage et enlèvement de même des salissures tenaces.
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pression
- Désincrustent et nettoient efficacement.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|17 x 17 x 18
Pour les autres modèles, merci de contacter notre service client ou de vous adresser à votre revendeur.