Vervangende sproeiers voor T-Racer

Dankzij de hoogwaardige vervangende sproeiers kunnen de accessoire-spuitmonden op de T-Racer T 7 Plus, T 5 en T 450 oppervlaktereinigers snel en gemakkelijk worden vervangen. Bevat drie paar sproeiers voor verschillende prestatieklassen van de hogedrukreiniger en twee beugels om ze op hun plaats te bevestigen. Voor de T-Racer T 7 Plus en T 450 maken een powersproeier voor hoek- en randreiniging en een spoelsproeir voor het spoelen van het gereinigde gebied deel uit van de set.