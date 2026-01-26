Vervangende sproeiers voor T-Racer

De hoogwaardige vervangende T-Racer sproeiers garanderen een gemakkelijke sproeierwisseling en zijn geschikt voor de T-Racer T 7 Plus, T 5 en T 450 oppervlaktereinigers.

Dankzij de hoogwaardige vervangende sproeiers kunnen de accessoire-spuitmonden op de T-Racer T 7 Plus, T 5 en T 450 oppervlaktereinigers snel en gemakkelijk worden vervangen. Bevat drie paar sproeiers voor verschillende prestatieklassen van de hogedrukreiniger en twee beugels om ze op hun plaats te bevestigen. Voor de T-Racer T 7 Plus en T 450 maken een powersproeier voor hoek- en randreiniging en een spoelsproeir voor het spoelen van het gereinigde gebied deel uit van de set.

Kenmerken en voordelen
Vervangen van de sproeiers
  • Snelle en eenvoudige vervanging van oude sproeiers.
  • Een hoge kwaliteit voor een lange levensduur.
Hogedruk - vlakstraal
  • Reiniging en oplossen van zelfs hardnekkige vervuiling.
Krachtige reiniging met hoge druk
  • Efficiënt vuil verwijderen en reinigen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Afmetingen (l x b x h) (mm) 17 x 17 x 18

Gelieve voor ander modellen één van onze service partners of een Kärcher verkooppunt te contacteren.