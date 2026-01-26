Oppervlaktereiniger T-Racer T 7 Plus
Krachtig accessoire voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.
De T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger is een efficiënt hulpmiddel voor het reinigen van buitenoppervlakken zonder te spatten. De twin-jet roterende arm verwijdert vuil van grote oppervlakken en bespaart ca. 50 % van je tijd in vergelijking met schoonmaken met een spuitlans. De toevoeging van het krachtige mondstuk garandeert ook een effectieve reiniging in hoeken en randen. En dankzij het geïntegreerde spoelmondstuk wordt het losgemaakte vuil eenvoudig weggespoeld van het gereinigde oppervlak - wat tijd en moeite bespaart achteraf. Harde oppervlakken, zoals steen en beton, en meer delicate oppervlakken, zoals hout, kunnen beide worden gereinigd door de afstand tussen het mondstuk en het te reinigen oppervlak aan te passen. Dankzij het hovercraft-effect is de T-Racer bijzonder gemakkelijk te manoeuvreren. De verschillende functies worden eenvoudig geselecteerd met behulp van de voetschakelaar. Zelfs verticale oppervlakken, zoals garagedeuren, kunnen in een flits worden gereinigd dankzij de praktische handgreep. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers van K 4 tot K 7.
Kenmerken en voordelen
Twee roterende hogedruk sproeiersUitstekende oppervlakteprestatie - ideaal voor de reiniging van grotere oppervlakken
SpatbeschermingSpatvrije reiniging.
Geïntegreerde bijkomende puntsproeierIdeaal voor een spatvrije reiniging van hoeken en kantjes. Eenvoudige omschakeling tussen de verschillende functies met de voetschakelaar.
Geïntegreerd spoelmondstuk
- Het losgemaakte vuil kan onmiddellijk worden weggespoeld, wat extra werk na de reiniging uitspaart.
In hoogte verstelbaar
- De sproeierafstand kan worden aangepast waardoor een brede waaier aan verschillende oppervlakken kan worden schoongemaakt.
- Reiniging van gevoelige en ongevoelige oppervlakken zoals hout en steen.
Handgreep
- Eenvoudige reiniging van vertikale oppervlakken.
Hovercraft effect
- De oppervlaktereininger gaat over het oppervlak met het effect van een hovercraft en garandeert op die manier een eenvoudige reiniging.
Glijder
- De oppervlaktereiniger glijdt over het oppervlak tijdens het reinigen.
Voetschakelaars
- Omschakelen tussen de verschillende functies kan probleem en ergonomisch gebeuren.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|1,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|769 x 288 x 996
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Terrassen
- Garagepoort
- Kleine huisgevels
- (Tuin) ingangen, opritten
- Tuinmuren en stenen muren
- Paden
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.