Oppervlaktereiniger T-Racer T 7 Plus

De T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger is een efficiënt hulpmiddel voor het reinigen van buitenoppervlakken zonder te spatten. De twin-jet roterende arm verwijdert vuil van grote oppervlakken en bespaart ca. 50 % van je tijd in vergelijking met schoonmaken met een spuitlans. De toevoeging van het krachtige mondstuk garandeert ook een effectieve reiniging in hoeken en randen. En dankzij het geïntegreerde spoelmondstuk wordt het losgemaakte vuil eenvoudig weggespoeld van het gereinigde oppervlak - wat tijd en moeite bespaart achteraf. Harde oppervlakken, zoals steen en beton, en meer delicate oppervlakken, zoals hout, kunnen beide worden gereinigd door de afstand tussen het mondstuk en het te reinigen oppervlak aan te passen. Dankzij het hovercraft-effect is de T-Racer bijzonder gemakkelijk te manoeuvreren. De verschillende functies worden eenvoudig geselecteerd met behulp van de voetschakelaar. Zelfs verticale oppervlakken, zoals garagedeuren, kunnen in een flits worden gereinigd dankzij de praktische handgreep. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers van K 4 tot K 7.