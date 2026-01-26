T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer

Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage – pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.

Le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer permet de nettoyer efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues en extérieur. Le bras rotatif Twin-Jet assure une élimination étendue de la saleté, offrant un gain de temps de travail d'environ 50 pour cent en comparaison avec le nettoyage à la lance d'arrosage. La Powerbuse supplémentaire permet en outre un nettoyage efficace des recoins et des bords. Et à l'aide de la buse de rinçage intégrée, la saleté détachée s'enlève simplement en rinçant la surface nettoyée, sans aucune retouche pénible. En réglant l'écart entre les buses et l'objet à nettoyer, les surfaces dures telles que la pierre et le béton, ou plus délicates, comme le bois, peuvent être nettoyées dans le respect des matériaux. Grâce à l'effet hydroglisseur, le T-Racer est particulièrement facile à manœuvrer. Les différentes fonctions peuvent être commandées confortablement en actionnant les pédales. Même les surfaces verticales comme les portes de garage sont nettoyées en un clin d'œil grâce à une poignée maniable. Convient pour les nettoyeurs haute pression des classes K 4 à K 7.

Caractéristiques et avantages
T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer: Deux buses à jet plat rotatives
Deux buses à jet plat rotatives
Bon rendement surfacique, idéal pour le nettoyage de grandes surfaces.
T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer: Protection anti-éclaboussures
Protection anti-éclaboussures
Un nettoyage sans éclaboussures.
T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer: Buse supplémentaire intégrée
Buse supplémentaire intégrée
Idéal pour un nettoyage sans éclaboussures des coins et des bords. Commutation confortable entre les différentes fonctions à l'aide des pédales.
Buse de rinçage intégrée
  • La saleté détachée peut être rincée directement sans aucune retouche pénible.
Réglage de la hauteur
  • L'adaptation de l'écart entre les buses et l'objet à nettoyer permet le nettoyage de différentes surfaces.
  • Nettoyage de surfaces délicates et non-délicates comme le bois et la pierre.
Poignée
  • Nettoyage simple de surfaces verticales.
Effet hydroglisseur
  • Le T-Racer, avec son effet hydroglisseur, rend le nettoyage simple et sans effort
Patins
  • Le nettoyeur de surfaces glisse sur la surface lors du rinçage.
Pédales
  • Commutation confortable et ergonomique entre les différentes fonctions.
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 1,9
Poids emballage inclus (kg) 2,9
Dimensions (L × l × h) (mm) 769 x 288 x 996
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Surfaces dans la maison et le jardin
  • Terrasses
  • Portes de garage
  • Façades de petites maisons
  • Allées, entrées de garage
  • Murs de jardin et de pierre
  • Chemins
Piéces détachées T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.