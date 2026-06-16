La cartouche fait son entrée, et exit le calcaire. La cartouche de détartrage assure un détartrage automatique en continu. Les équipements techniques du nettoyeur vapeur bénéficient d'une protection fiable contre les dépôts calcaires, ce qui prolonge la durée de vie de l'appareil. Il est recommandé de changer la cartouche au bout de quatre mois ou après une consommation d'eau totale de 15 litres. L'élimination de la cartouche se fait simplement avec les ordures ménagères.