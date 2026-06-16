Cartouche de détartrage, petite
Cartouche de détartrage pour le nettoyeur vapeur SC 1 Upright. Il suffit de la mettre en place dans le réservoir d'eau propre – et voilà ! Pour un détartrage efficace et rapide.
La cartouche fait son entrée, et exit le calcaire. La cartouche de détartrage assure un détartrage automatique en continu. Les équipements techniques du nettoyeur vapeur bénéficient d'une protection fiable contre les dépôts calcaires, ce qui prolonge la durée de vie de l'appareil. Il est recommandé de changer la cartouche au bout de quatre mois ou après une consommation d'eau totale de 15 litres. L'élimination de la cartouche se fait simplement avec les ordures ménagères.
Caractéristiques et avantages
Protège les équipements techniques de l'appareil contre les dépôts calcaires
- Favorise la longévité du nettoyeur vapeur.
Remplacement simple et rapide de la cartouche
- On remplace la cartouche et c'est reparti pour nettoyer à la vapeur.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|74 x 54 x 36
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Détartrant pour les nettoyeurs vapeur Kärcher