Patroon erin, kalk eruit. Het ontkalkingspatroon zorgt voor automatisch en continu ontkalken. De technologie van de stoomreiniger wordt betrouwbaar beschermd tegen verkalking en daarmee wordt de levensduur van het apparaat verlengd. Het vervangen van de patroon wordt aanbevolen na 4 maanden of na een totaal waterverbruik van 15 liter. De cartridge kan eenvoudig bij het huishoudelijk afval worden weggegooid.