Ontkalkingspatroon klein
De ontkalkingspatroon voor de SC 1 Upright Stoomreiniger. Gewoon in de schoonwatertank plaatsen – en klaar. Ontkalkt effectief en snel.
Patroon erin, kalk eruit. Het ontkalkingspatroon zorgt voor automatisch en continu ontkalken. De technologie van de stoomreiniger wordt betrouwbaar beschermd tegen verkalking en daarmee wordt de levensduur van het apparaat verlengd. Het vervangen van de patroon wordt aanbevolen na 4 maanden of na een totaal waterverbruik van 15 liter. De cartridge kan eenvoudig bij het huishoudelijk afval worden weggegooid.
Kenmerken en voordelen
Beschermt de apparaattechniek tegen verkalking
- Ondersteunt de langdurige prestaties van de stoomreiniger.
Eenvoudige en snelle vervanging van het patroon
- Vervang de cartridge en begin met stomen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|74 x 54 x 36
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Toepassingen
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