Chargeur pour WV5

Station de chargement pour le WV 5 Window Vac

Le station de chargement au look moderne pour le WV 5 Window Vac peut charger et ranger aussi bien la batterie seule que le Window Vac complet.

Caractéristiques et avantages
Design attractif
  • Grâce au design attractif, le station de chargement convient parfaitement à l'environnement dans lequel on vit.
Chargeur pratique
  • Si l'appareil et la batterie se trouvent dans le station de chargement, l'appareil sera rechargé d'abord, et après la batterie. Sans besoin de ré-introduction.
Rangement du câble pratique
  • Rangement pratique du câble en bas du station de chargement.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Couleur noir
Poids (kg) 0,2
Poids emballage inclus (kg) 0,5
Dimensions (L × l × h) (mm) 200 x 132 x 50