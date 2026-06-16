Chargeur pour WV5
Station de chargement pour le WV 5 Window Vac
Le station de chargement au look moderne pour le WV 5 Window Vac peut charger et ranger aussi bien la batterie seule que le Window Vac complet.
Caractéristiques et avantages
Design attractif
- Grâce au design attractif, le station de chargement convient parfaitement à l'environnement dans lequel on vit.
Chargeur pratique
- Si l'appareil et la batterie se trouvent dans le station de chargement, l'appareil sera rechargé d'abord, et après la batterie. Sans besoin de ré-introduction.
Rangement du câble pratique
- Rangement pratique du câble en bas du station de chargement.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|200 x 132 x 50