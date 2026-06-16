Laadstation voor WV 5
Laadstation voor de batterij-aangedreven Window Vac WV 5
Het moderne laadstation voor de batterij-aangedreven Window Vac WV 5 kan zowel de batterij alleen als de volledige Window Vac laden en opslaan.
Kenmerken en voordelen
Aantrekkelijk design
- Dankzij zijn aantrekkelijk design, past het laadstation perfect in de woonomgeving.
Handige lader
- Als zowel het toestel als de batterij zich in het laadstation bevinden, wordt eerst het toestel geladen, en vervolgens de batterij. Zonder opnieuw te moeten aansluiten.
Praktische opberging voor de kabel
- Praktische opberging voor de kabel aan de onderkant van het laadstation.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|200 x 132 x 50