Adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (jusqu’à 85 °C) de Kärcher, l’eco!Booster est compatible avec l’interface EASY!Lock et correspond à une taille de buse 040. Comparativement à la Powerbuse de Kärcher, il convainc par un rendement surfacique 50 pour cent plus élevé. La largeur de jet plus grande permet de réduire la consommation d’énergie et d’eau pour une efficacité accrue. Il convient idéalement pour le nettoyage de matériaux sensibles comme les façades crépies ou les murs en bois. Grâce au concept de buse révolutionnaire, le jet d’eau est dirigé au moyen de l’air aspiré. Des résultats de nettoyage remarquables sont ainsi obtenus en un rien de temps, ce qui est particulièrement déterminant pour des groupes cibles tels que le secteur de la construction ou le nettoyage de véhicules.