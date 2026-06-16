eco!Booster TR 040
eco!Booster met 50 % hogere oppervlakteprestaties dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (mondstukmaat 040).
De eco!Booster is geschikt voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (tot 85 °C) van Kärcher, is compatibel met de EASY!Lock-interface en heeft sproeiergrootte 040. In vergelijking met de powersproeier van Kärcher overtuigt hij met een 50 procent hogere oppervlakteprestatie. De grotere straalbreedte zorgt voor een lager energie- en waterverbruik en dus een hogere efficiëntie. Hij is ideaal voor het reinigen van gevoelige oppervlakken zoals gepleisterde gevels of houten wanden. Met het revolutionaire mondstukconcept wordt de waterstraal geleid met behulp van aangezogen lucht. Dit zorgt voor indrukwekkende reinigingsresultaten in korte tijd, wat vooral belangrijk is voor gebieden zoals de bouwsector of het reinigen van voertuigen.
Kenmerken en voordelen
50% hogere waterefficiëntie*
- Grondig, snel en duurzamer reinigen.
50% hogere waterefficiëntie¹⁾
- Bespaart water.
50% hogere energie-efficiëntie¹⁾
- Bespaart energie.
Enorm veelzijdig in toepassing
- Bijzonder geschikt voor delicate oppervlakken zoals verf of hout.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar)
|max. 300
|Temperatuur (°C)
|max. 85
|Sproeiergrootte ( )
|40
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
¹⁾ Gebaseerd op 50% meer oppervlakte die met dezelfde hoeveelheid energie en water kan worden gereinigd in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher.
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Toepassingen
- Gevelreiniging
- Gemeentelijke toepassingen, bijvoorbeeld het reinigen van gevels of hekken.
- Reiniging van voertuigen
- Reinigen van stallen in de landbouw
Onderdelen eco!Booster TR 040
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Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.