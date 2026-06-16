De eco!Booster is geschikt voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (tot 85 °C) van Kärcher, is compatibel met de EASY!Lock-interface en heeft sproeiergrootte 040. In vergelijking met de powersproeier van Kärcher overtuigt hij met een 50 procent hogere oppervlakteprestatie. De grotere straalbreedte zorgt voor een lager energie- en waterverbruik en dus een hogere efficiëntie. Hij is ideaal voor het reinigen van gevoelige oppervlakken zoals gepleisterde gevels of houten wanden. Met het revolutionaire mondstukconcept wordt de waterstraal geleid met behulp van aangezogen lucht. Dit zorgt voor indrukwekkende reinigingsresultaten in korte tijd, wat vooral belangrijk is voor gebieden zoals de bouwsector of het reinigen van voertuigen.