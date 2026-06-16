Met een druk van 150 bar garandeert de HD 7/15 G uit de Gasoline Advanced serie te allen tijde de beste reinigingsresultaten. De benzineaangedreven koudwaterhogedrukreiniger is uitgerust met een Honda-benzinemotor, waardoor hij volledig onafhankelijk is van externe energiebronnen. Bovendien is de machine in staat om water op te zuigen uit meren of vijvers en te gebruiken voor de reiniging. Met het EASY!Force hogedrukpistool, dat gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de bestuurder tot nul te reduceren, en de EASY!Lock snelsluitingen, die het op- en afbouwen van de machine vijf keer sneller maken dan met conventionele schroefverbindingen, is de machine zeer handig in het gebruik. De machine is ontworpen voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden, met een uiterst robuust basisframe, en is verrassend mobiel dankzij het ergonomische frameconcept. De pomp wordt betrouwbaar beschermd door een groot waterfilter en een thermostaatkraan. Een beschermend kooiframe met oogjes voor het verladen met een kraan of een bevestigingsset voor een slanghaspel zijn als optie verkrijgbaar.