Hogedrukreiniger HD 7/15 G
Voor maximale mobiliteit en de beste reinigingsresultaten, ook onder de zwaarste omstandigheden: de HD 7/15 G koudwater hogedrukreiniger met benzinemotor en druk van 150 bar uit de serie Gasoline Advanced.
Met een druk van 150 bar garandeert de HD 7/15 G uit de Gasoline Advanced serie te allen tijde de beste reinigingsresultaten. De benzineaangedreven koudwaterhogedrukreiniger is uitgerust met een Honda-benzinemotor, waardoor hij volledig onafhankelijk is van externe energiebronnen. Bovendien is de machine in staat om water op te zuigen uit meren of vijvers en te gebruiken voor de reiniging. Met het EASY!Force hogedrukpistool, dat gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de bestuurder tot nul te reduceren, en de EASY!Lock snelsluitingen, die het op- en afbouwen van de machine vijf keer sneller maken dan met conventionele schroefverbindingen, is de machine zeer handig in het gebruik. De machine is ontworpen voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden, met een uiterst robuust basisframe, en is verrassend mobiel dankzij het ergonomische frameconcept. De pomp wordt betrouwbaar beschermd door een groot waterfilter en een thermostaatkraan. Een beschermend kooiframe met oogjes voor het verladen met een kraan of een bevestigingsset voor een slanghaspel zijn als optie verkrijgbaar.
Kenmerken en voordelen
Maximale onafhankelijkheidUitgerust met betrouwbare Honda- of Yanmar-motoren om te gebruiken als er geen externe stroomvoorziening is. Kan water opzuigen – bijvoorbeeld uit een vijver of een meer – om voor de reiniging gebruikt te worden.
Uitstekend bedieningscomfortHet ergonomische frameconcept vergemakkelijkt het vervoer ook op een oneffen ondergrond. Opbergmogelijkheden voor alle toebehoren direct aan het apparaat. Lekbestendige wielen garanderen een langdurig grote mobiliteit.
Grote veelzijdigheidHet optionele Cage-veiligheidsframe met ogen voor verlading per kraan beschermt het apparaat betrouwbaar. Aanbouwset slanghaspel voor een kortere op- en afwindtijd optioneel verkrijgbaar. Draagbare versie met robuust buisframe speciaal voor schilders en stukadoors (HD 728 B).
Ontworpen voor de zwaarste gebruiksomstandigheden.
- Zeer robuust basisframe voor dagelijks gebruik onder minder gunstige omstandigheden.
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Thermoventiel ter bescherming van de pomp tegen oververhitting bij gebruik in kringloop.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|650
|Werkdruk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|210 / 21
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Watertoevoer
|1″
|Aandrijving
|Benzine
|Motorenfabrikant
|Honda
|Motortype
|GX 160
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|kar
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|39,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|44
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|790 x 608 x 1104
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificaties hogedrukslang: DN 6, 250 bar
- Powersproeier
Uitvoering
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Toepassingen
- Bouw (gevelreiniging, reinigen van bouwvoertuigen en -gereedschap)
- Landbouw (reinigen van voertuigen en apparatuur of voor gebruik in landbouw)
- Industrie (reinigen van apparatuur)
- Schoonmaakbedrijven (reinigen van bijv. pleinen en garages)
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 7/15 G
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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