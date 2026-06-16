Hogedrukreiniger HD 6/13 CX Plus

De compacte, lichte en veelzijdige HD 6/13 CX Plus koudwaterhogedrukreiniger biedt een uitstekende mobiliteit en is geschikt voor zowel verticale als horizontale bediening. De machine is uitgerust met een uitgekiende opbergruimte voor accessoires en de messing cilinderkop en de automatische drukontlasting zorgen voor een lange levensduur. Tegelijkertijd overtuigt hij met innovatieve nieuwe ontwikkelingen die het werkcomfort voor de gebruiker op lange termijn verhogen door een moeiteloze bediening en een tijdbesparende op- en afbouw. Het EASY!Force hogedrukpistool maakt gebruik van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, terwijl de EASY!Lock snelsluitingen de bediening vijf keer sneller maken dan bij conventionele schroefverbindingen, zonder afbreuk te doen aan de robuustheid en de lange levensduur. Een uitgebreid uitrustingspakket voor uitstekende reinigingsresultaten, met een hoog gebruiksgemak en een lange levensduur.