Flexible de rallonge pour SC1
Rallonge de flexibles pour atteindre les coins et les arêtes difficilement accessibles et pour élargir le rayon de nettoyage.
Avec le tuyau rallonge SC, même les endroits difficilement accessibles commes les coins et les niches peuvent facilement être nettoyés. Les autres accessoires (comme le suceur à main, la powerbuse, etc.) peuvent être raccordés facilement à n'importe quel moment.
Caractéristiques et avantages
Compatible avec les autres accessoires vapeur Kärcher
- Raccordement possible des accessoires comme la buse à main, la brosse ronde etc.
Tuyau rallonge de flexible pour un nettoyage sans efforts
- Nettoyage simple d'endroits difficilement accessibles.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|375 x 51 x 220
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Plans de travail dans la cuisine
- Écoulements
- Évier
- Robinetterie
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Salle de bain
Piéces détachées Flexible de rallonge pour SC1
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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