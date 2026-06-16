Flexibele verlengslang voor stoomreinigers
Met de verlengslang voor de SC 1, kunnen zelfs moeilijk bereikbare plaatsen zoals hoeken en kantjes gemakkelijk worden schoongemaakt.
Met de SC verlengslang kunnen zelfs moeilijk bereikbare plaatsen zoals hoeken en kantjes gemakkelijk worden schoongemaakt. Het ander toebehoren (handsproeier, powersproeier, enz.) kan op elk moment gemakkelijk worden aangesloten.
Kenmerken en voordelen
Compatibel met ander toebehoren
- Aansluiting van toebehoren indien nodig, zoals de handsproeier, ronde borsel of powersproeier aan de verlengslang.
Flexibele verlengslang voor een moeiteloze reiniging
- Eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|375 x 51 x 220
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Toepassingen
- Werkoppervlakken in de keuken
- Schoonmaken van riolen.
- Wasbak/gootsteen
- Kraantjes
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Badkamer
Onderdelen Flexibele verlengslang voor stoomreinigers
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