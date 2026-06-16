Jeu de lingettes de sol universelles EasyFix Large
Deux lingettes de sol universelles haut de gamme Large pour le SC 1 Upright. Résultats de nettoyage parfaits et changement de lingette sans contact avec la saleté : fixation et retraits faciles grâce au système de bandes autoagrippantes.
Le jeu de 2 lingettes de sol universelles très absorbantes et résistantes EasyFix Large est optimal pour le SC 1 Upright. Le tissu textile à texture bouclée spéciale assure un ramassage particulièrement efficace des saletés. Sa grande perméabilité à la vapeur permet d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques jusque dans les coins et le long des bords. Grâce au système de bandes autoagrippantes, les lingettes de sol se fixent facilement et rapidement au suceur pour sol EasyFix du SC 1 Upright : une simple pression et voilà ! Pendant le travail, la lingette reste bien en position et ne risque pas de glisser. Une fois le nettoyage terminé, la lingette utilisée se retire sans contact avec la saleté : à cet effet, il suffit de placer le pied sur le rabat de la lingette et de tirer le suceur pour sol vers le haut.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualitéLa texture bouclée spéciale du tissu assure un ramassage particulièrement efficace des saletés et un résultat de nettoyage optimal sur toutes les surfaces dures vitrifiées. Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Fixation facile par velcrosUne simple pression suffit à fixer la serpillère au suceur. La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languetteChangement de lingette sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer le suceur vers le haut. La zone d'utilisation (par ex. séparation entre cuisine et salle de bains) peut être notée dans une case sur le rabat.
La serpillère recouvre parfaitement le suceur de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|345 x 140 x 10
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Sols durs
- Carrelages