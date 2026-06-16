Universele grote EasyFix vloerreinigingsdoekenset
Set van 2 hoogwaardige universele grote vloerreinigingsdoeken voor de SC 1 Upright. Perfecte schoonmaakresultaten en eenvoudig te bevestigen / te verwijderen dankzij het klittenbandsysteem.
De set van 2 sterk absorberende en slijtvaste universele grote EasyFix vloerreinigingsdoeken past perfect bij de SC 1 Upright. Het textielweefsel met een speciale lussenstructuur zorgt voor een bijzonder goede vuilopname. De hoge stoomdoorlaatbaarheid zorgt voor uitstekende en hygiënisch schone reinigingsresultaten in hoeken en randen. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de vloerreinigingsdoeken eenvoudig en snel aan het EasyFix-vloermondstuk van de SC 1 Upright worden bevestigd: eenvoudig aandrukken en klaar. Tijdens het werk blijft het doek stevig op zijn plaats en kan niet wegglijden. Na het reinigen kan de gebruikte doek zonder enig contact met vuil worden verwijderd: hiervoor stap je op het voetlipje op de doek en trek je het vloermondstuk omhoog en er vanaf.
Kenmerken en voordelen
Premium microvezelDe speciale lusstructuur van het doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten op alle verzegelde harde oppervlakken. Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Handige klittenbandbevestigingVloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken. De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoekDoek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kan in een veld op de voetklep worden genoteerd.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 140 x 10
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
- Harde vloeren
- Wandtegels