De set van 2 sterk absorberende en slijtvaste universele grote EasyFix vloerreinigingsdoeken past perfect bij de SC 1 Upright. Het textielweefsel met een speciale lussenstructuur zorgt voor een bijzonder goede vuilopname. De hoge stoomdoorlaatbaarheid zorgt voor uitstekende en hygiënisch schone reinigingsresultaten in hoeken en randen. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de vloerreinigingsdoeken eenvoudig en snel aan het EasyFix-vloermondstuk van de SC 1 Upright worden bevestigd: eenvoudig aandrukken en klaar. Tijdens het werk blijft het doek stevig op zijn plaats en kan niet wegglijden. Na het reinigen kan de gebruikte doek zonder enig contact met vuil worden verwijderd: hiervoor stap je op het voetlipje op de doek en trek je het vloermondstuk omhoog en er vanaf.