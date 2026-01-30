Le kit de nettoyage VC s’acquitte aussi aisément de tâches de nettoyage hors de portée des accessoires d’aspirateur classiques. Avec ses 8 accessoires différents, le kit est idéal pour l’entretien de toute la maison. La brosse courbée permet de déloger la poussière sous les meubles et les appareils électroménagers, mais aussi dans les interstices, notamment entre les meubles et les cloisons. Le suceur fauteuils élimine rapidement et simplement la saleté et la poussière des sofas, matelas, rideaux, chaises, etc. La brosse pour fentes avec sa forme allongée et étroite est parfaite pour aspirer les armoires, radiateurs, stores vénitiens, etc. Le suceur fentes avec brosse est idéal pour nettoyer les zones difficiles d’accès, par exemple les stores de fenêtres. Avec l’insert en caoutchouc cheveux et poils pour le suceur fentes, l’aspiration des poils et cheveux de toutes sortes devient un jeu d’enfant. La brosse pour meubles souple évite les rayures pendant le nettoyage des surfaces fragiles. L’articulation réglable souple permet d’atteindre des zones particulièrement difficiles et de nettoyer facilement, par exemple, des compartiments de rangements/armoires/étagères ou le coffrage à l’arrière d’un sofa. Avec l’adaptateur de flexible joint, vous pouvez installer aisément tous les accessoires du kit sur le flexible d’aspiration/la poignée des appareils VC 2 et VC 3. En conclusion : Le kit de nettoyage VC contient tout le nécessaire pour aspirer facilement et travailler plus efficacement.