VC 2 / VC 3 reinigingsset
Met de VC reinigingsset breidt u de mogelijkheden van deze stofzuigers nog verder uit. Voor nog eenvoudiger en gemakkelijker schoonmaken.
Eenvoudiger en gemakkelijker schoonmaken, dankzij de VC reinigingsset. Met deze accessoires maakt u zelfs moeilijk bereikbare plaatsen moeiteloos schoon. De set bestaat uit een plintenzuigmond, een zuigset voor haren, een flexibel aansluitstuk en vier verschillende borstels. Met het meegeleverde extra slangopzetstuk kunnen verschillende accessoires worden aangesloten. De VC accessoires zijn ergonomisch vormgegeven en gemakkelijk in gebruik.
Kenmerken en voordelen
Accessoire geschikt voor de Kärcher VC 2 en VC 3 stofzuigers
Uitgebreide accessoireset
- Met het uitgebreide assortiment accessoires worden talloze schoonmaaktaken in huis gemakkelijker.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|410 x 308 x 80
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)