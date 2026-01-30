Eenvoudiger en gemakkelijker schoonmaken, dankzij de VC reinigingsset. Met deze accessoires maakt u zelfs moeilijk bereikbare plaatsen moeiteloos schoon. De set bestaat uit een plintenzuigmond, een zuigset voor haren, een flexibel aansluitstuk en vier verschillende borstels. Met het meegeleverde extra slangopzetstuk kunnen verschillende accessoires worden aangesloten. De VC accessoires zijn ergonomisch vormgegeven en gemakkelijk in gebruik.