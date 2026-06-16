Les tuyaux d’aspiration PE de diamètre 1 1/4" peuvent être branchés côté aspiration de la pompe avec le raccord résistant à la dépression. Ainsi, il est par exemple possible de pomper de l’eau de sources alternatives, notamment d’une citerne ou d’un puits, et de l’utiliser pour la machine à laver, les toilettes ou l’arrosage du jardin. Le filetage femelle G1 permet l’utilisation de flexibles d’aspiration du commerce avec filetage G1. Le principe d’étanchéité PerfectConnect radiale simple à installer des accessoires BP assure une étanchéité extrêmement fiable, pour un fonctionnement irréprochable des pompes.