Raccord pour tuyaux d’aspiration 1 1/4" (32 mm)
Le raccord permet un branchement résistant à la dépression d’un tuyau 1 1/4" côté aspiration d’une pompe. Inclut le principe PerfectConnect, pour une étanchéité fiable.
Les tuyaux d’aspiration PE de diamètre 1 1/4" peuvent être branchés côté aspiration de la pompe avec le raccord résistant à la dépression. Ainsi, il est par exemple possible de pomper de l’eau de sources alternatives, notamment d’une citerne ou d’un puits, et de l’utiliser pour la machine à laver, les toilettes ou l’arrosage du jardin. Le filetage femelle G1 permet l’utilisation de flexibles d’aspiration du commerce avec filetage G1. Le principe d’étanchéité PerfectConnect radiale simple à installer des accessoires BP assure une étanchéité extrêmement fiable, pour un fonctionnement irréprochable des pompes.
Caractéristiques et avantages
Raccord direct pour tuyaux d’aspiration (1 1/4")
- Raccordement sans outil de la pompe aux tuyaux (1 1/4").
Spécifications
Données techniques
|Taille du filetage
|G1
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|63 x 80 x 63
Équipement
- Accessoires de la gamme Kärcher PerfectConnect
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.