Aansluitstuk voor 1 1/4" (32 mm) zuigleidingen
Met het aansluitstuk kan een 1 1/4" leiding worden aangesloten (vacuümdichte koppeling) op de zuigzijde van een pomp. Met PerfectConnect-afdichting voor betrouwbare afdichting.
Zuigleidingen met een PE-leidingdiameter van 1 1/4" kunnen met het aansluitstuk worden aangesloten (vacuümdichte koppeling) op de zuigzijde van een pomp. Hierdoor kan bijvoorbeeld water van alternatieve waterbronnen worden aangevoerd, zoals uit waterreservoirs of -putten, voor gebruik voor de wasmachine, toiletdoorspoeling of besproeiing van de tuin. De G1-binnendraad maakt het gebruik van in de handel verkrijgbare zuigslangen met een G1-aansluitdraad mogelijk. BP-accessoires kunnen dankzij de radiale PerfectConnect-afdichting gemakkelijk worden aangesloten met een zeer betrouwbare afdichting – voor een probleemloze werking.
Kenmerken en voordelen
Aansluitstuk voor directe aansluiting van zuigleidingen (1 1/4")
- Pomp zonder gereedschap aansluiten op leidingen (1 1/4").
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|63 x 80 x 63
Uitvoering
- Accessoires in de Kärcher PerfectConnect-serie
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …