Zuigleidingen met een PE-leidingdiameter van 1 1/4" kunnen met het aansluitstuk worden aangesloten (vacuümdichte koppeling) op de zuigzijde van een pomp. Hierdoor kan bijvoorbeeld water van alternatieve waterbronnen worden aangevoerd, zoals uit waterreservoirs of -putten, voor gebruik voor de wasmachine, toiletdoorspoeling of besproeiing van de tuin. De G1-binnendraad maakt het gebruik van in de handel verkrijgbare zuigslangen met een G1-aansluitdraad mogelijk. BP-accessoires kunnen dankzij de radiale PerfectConnect-afdichting gemakkelijk worden aangesloten met een zeer betrouwbare afdichting – voor een probleemloze werking.