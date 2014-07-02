Rotabuse, 055/060
Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.
La rotabuse avec jet crayon rotatif permet de bénéficier d'un nettoyage 10 fois plus puissant. La buse en céramique et la bague garantissent une durée de vie maximale. Autres données de référence : Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|300
|Pression (bar)
|max. 300
|Température (°C)
|max. 85
|Taille de buse ( )
|55 / 60
|Filetage des raccords
|M 18
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Piéces détachées Rotabuse, 055/060
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