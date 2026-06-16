Rotabuse, grand, 090
Rotabuse – jet crayon rotatif – pour une performance décuplée. Buse et bague de roulement en céramique pour une durabilité très élevée. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|300
|Pression (bar)
|max. 300
|Température (°C)
|max. 85
|Taille de buse ( )
|90
|Taille
|grand
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Piéces détachées Rotabuse, grand, 090
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