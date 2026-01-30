Les sachets filtres en non-tissé KFI 657 ont été développés spécialement pour les besoins des injecteurs-extracteurs Kärcher Home & Garden SE 5 et SE 6 Signature Line ainsi que SE 5.100 et SE 6.100. Les sachets sont extrêmement résistants à la déchirure et s'illustrent par une puissance d'aspiration élevée et une filtration efficace des poussières. En outre, ils sont parfaitement adaptés aux sollicitations intensives, par exemple lors de l'aspiration de gros déchets et de saletés humides. La fourniture inclut un total de 4 sachets.