SE Vliesfilterzak KFI 657
Extreem scheurbestendige vliesfilterzak, ideaal voor het opzuigen van droog, fijn en grof vuil. Geschikt voor Kärcher Home & Garden sproei-extractiereinigers type 5 & 6.
De KFI 657 vliesfilterzakken zijn speciaal ontwikkeld voor de Kärcher Home & Garden SE 5 en SE 6 Signature Line en de SE 5.100 en SE 6.100 sproei-extractiereinigers. De zakken zijn extreem scheurvast en overtuigen tijdens het gebruik door hun hoge zuigkracht en stoffiltratie. Ze zijn ontworpen voor intensief gebruik, bijvoorbeeld voor het opzuigen van grof en vochtig vuil. Er worden in totaal 4 zakken meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor Kärcher SE 5 en SE 6 Signature Line en SE 5.100 en SE 6.100 sproei-extractiereinigers.
Drielaags fleecemateriaal
- Voor hoge zuigkracht en hoge stoffiltratie tijdens gebruik.
Extreem scheurvast, ideaal voor zwaar gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|4
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|425 x 530 x 12
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Droog vuil