Set de brosses rouleaux universelles grises

Plutôt deux fois qu'une : le jeu de 2 rouleaux microfibres pour les nettoyeurs de sols Kärcher EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 et FC 7 Cordless permet un nettoyage à faible humidité et un entretien tout en douceur de tous les sols durs, y compris les parquets. Ces rouleaux microfibres haut de gamme sont non pelucheux, très absorbants et extrêmement résistants. Par ailleurs, les rouleaux sont lavables en machine jusqu'à 60 °C. Les rouleaux sont disponibles en deux coloris : jaune et gris. Ces différents coloris permettent des usages distincts, par exemple en affectant un rouleau à la salle de bains et l'autre à la cuisine.