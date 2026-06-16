Set de brosses rouleaux universelles grises
Paire de rouleaux microfibres pour nettoyer les sols durs en douceur avec le FC 5. Absorbants et resistants, ils ne laissent pas de peluches. Lavables en machine jusqu’à 60° C.
Plutôt deux fois qu'une : le jeu de 2 rouleaux microfibres pour les nettoyeurs de sols Kärcher EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 et FC 7 Cordless permet un nettoyage à faible humidité et un entretien tout en douceur de tous les sols durs, y compris les parquets. Ces rouleaux microfibres haut de gamme sont non pelucheux, très absorbants et extrêmement résistants. Par ailleurs, les rouleaux sont lavables en machine jusqu'à 60 °C. Les rouleaux sont disponibles en deux coloris : jaune et gris. Ces différents coloris permettent des usages distincts, par exemple en affectant un rouleau à la salle de bains et l'autre à la cuisine.
Caractéristiques et avantages
100 % microfibres de haute qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Deux coloris disponibles (jaune, gris)
- Pour un travail en toute hygiène dans différentes applications (sanitaires, cuisines, robinetterie etc.).
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|300 x 60 x 60
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Parquet vitrifié