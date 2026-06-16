Set rollen voor meerdere oppervlakken, grijs
2-delige microvezel rollenset voor een zachte reiniging met water en een verzorging van alle harde vloeren. Pluisvrij, absorberend en slijtvast. Geschikt voor de wasmachine tot 60 ° C.
Properheid in een duoverpakking: de tweedelige microvezel rollenset van de Kärcher FC5 Floor Cleaners zorgt voor een zachte natte reiniging en verzorging van alle harde vloeren – inclusief parket. De hoogwaardige microvezel rollen zijn pluisvrij, zeer absorberend en bijzonder duurzaam. De rollen kunnen bovendien in de wasmachine worden gewassen op een maximale temperatuur van 60°C. De rollen zijn beschikbaar in twee kleuren: geel en grijs. Dit verschil in kleur betekent dat de rollen kunnen gebruikt worden voor verschillende toepassingen - zo kan bijvoorbeeld één rol worden gebruikt in de badkamer en de andere in de keuken.
Kenmerken en voordelen
Microvezel van 100% hoge kwaliteit
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Twee verschillende kleuren (geel en grijs)
- Hygiënisch werken in verschillende toepassingsgebieden (badkamer, keuken, armaturen, enz.).
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|300 x 60 x 60
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Harde vloeren
- Geverniste parket