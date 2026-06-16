Properheid in een duoverpakking: de tweedelige microvezel rollenset van de Kärcher FC5 Floor Cleaners zorgt voor een zachte natte reiniging en verzorging van alle harde vloeren – inclusief parket. De hoogwaardige microvezel rollen zijn pluisvrij, zeer absorberend en bijzonder duurzaam. De rollen kunnen bovendien in de wasmachine worden gewassen op een maximale temperatuur van 60°C. De rollen zijn beschikbaar in twee kleuren: geel en grijs. Dit verschil in kleur betekent dat de rollen kunnen gebruikt worden voor verschillende toepassingen - zo kan bijvoorbeeld één rol worden gebruikt in de badkamer en de andere in de keuken.