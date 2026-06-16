Suceur eau et poussières, DN 40, largeur 360 mm
Pour l'aspiration de surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides : le suceur pour sol en plastique avec roulettes, d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 40. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc.
Pour l'élimination des poussières fines, des gros déchets ou des liquides avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher : le suceur eau et poussières en DN 40 en plastique robuste d'une largeur de 360 millimètres, avec bandes de brosses, raclettes en caoutchouc et roulettes latérales.
Spécifications
Données techniques
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur (mm)
|360
|Couleur
|gris
|Poids (kg)
|0,4
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|370 x 190 x 75
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- Flexible d'aspiration avec coude et module PFC, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration avec coude, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 1.0, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration avec manchon DN 40, NT, DN 40, longueur 16 m, attache 1.0, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, attache 1.0, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, cône, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, résistant à l'huile, cône, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, électroconducteur, cône, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 16 m, attache 1.0, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 1.0, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, cône, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 1.0, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, cône, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0
- Kit boulangerie, électroconducteur
- NT 50/2 Me Classic Edition
- NT 70/2 Me Classic Edition
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