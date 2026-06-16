DN 40 vloerzuigmond voor nat/droog
Kunststof nat-/droogvloerzuigmond, 360 mm breed, DN 40. Voor het nat en droog opzuigen van fijnstof, grof vuil of vloeistoffen. Met wielen, borstelstrips en zuigrubbers.
Voor het verwijderen van fijnstof, grof vuil en vloeistoffen met Kärcher nat- en droogzuigers: de nat-/droogzuigmond van robuust kunststof heeft een nominale maat van DN 40 en een breedte van 360 millimeter. De mond is voorzien van borstelstrips, zuigrubbers en zijwielen.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 40
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Breedte (mm)
|360
|Kleur
|grijs
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|370 x 190 x 75