Voor het verwijderen van fijnstof, grof vuil en vloeistoffen met Kärcher nat- en droogzuigers: de nat-/droogzuigmond van robuust kunststof heeft een nominale maat van DN 40 en een breedte van 360 millimeter. De mond is voorzien van borstelstrips, zuigrubbers en zijwielen.